Москва14 сен Вести.Американская компания SpaceX запустила 700-ю ракету семейства Falcon. Об этом сообщает портал Spaceflight Now.

Уточняется, что юбилейным стал пуск 13 сентября трех спутников O3b mPOWER-F — F11, F12 и F13.

Подчеркивается, что всего проведено 687 пусков средних и тяжелых носителей Falcon 9 и 13 — сверхтяжелых Falcon Heavy.

19 августа сообщалось, что Китай впервые успешно запустил и посадил на суше возвращаемую ракету Zhuque-3 (ZQ-3), запущенную компанией LandSpace. По общей архитектуре и размерам ракета напоминает Falcon 9.