Falкон 9 вывела на орбиту 24 новых спутника Starlink Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 24 спутника Starlink

Москва8 авг Вести.Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту 24 спутника Starlink. Об этом сообщила компания SpaceX в соцсети X.

Запуск состоялся с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии. Выведенные аппараты станут частью спутниковой группировки Starlink, предназначенной для обеспечения глобального широкополосного доступа в интернет.

Starlink представляет собой спутниковую сеть, которая обеспечивает доступ в интернет за счет группировки аппаратов на низкой околоземной орбите.

Ранее стало известно, что Илон Маск отказал Украине в использовании спутниковой системы Starlink для наведения ударов вглубь территории России из-за опасений эскалации конфликта.