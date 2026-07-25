Москва25 июл Вести.Космический корабль Starship успешно завершил свой 13-й испытательный полет, благополучно приводнившись в Индийском океане. Об этом сообщила компания-разработчик SpaceX на своей странице в социальной сети X.

Приводнение подтверждено! Поздравляем всю команду SpaceX с 13-м испытательным полётом Starship! говорится в официальной публикации компании

Ранее сверхтяжелая ракета-носитель с кораблем Starship совершила успешный старт в рамках очередного этапа лётных испытаний.

В мае этого года основатель SpaceX Илон Маск заявил, что фундаментальный прорыв в сфере создания полностью многоразовых космических систем сверхтяжелого класса может быть достигнут уже до конца 2026 года.