Москва25 июлВести.Космический корабль Starship успешно завершил свой 13-й испытательный полет, благополучно приводнившись в Индийском океане. Об этом сообщила компания-разработчик SpaceX на своей странице в социальной сети X.
Приводнение подтверждено! Поздравляем всю команду SpaceX с 13-м испытательным полётом Starship!говорится в официальной публикации компании
Ранее сверхтяжелая ракета-носитель с кораблем Starship совершила успешный старт в рамках очередного этапа лётных испытаний.
В мае этого года основатель SpaceX Илон Маск заявил, что фундаментальный прорыв в сфере создания полностью многоразовых космических систем сверхтяжелого класса может быть достигнут уже до конца 2026 года.