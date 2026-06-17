Москва17 июнВести.Грузовой космический корабль Cargo Dragon успешно приводнился в Тихом океане – недалеко от города Сан-Диего. Об этом сообщает американская компания Space X.
Уточняется, что посадка произошла в 15.00 по московскому времени. Корабль привез с МКС результаты экспериментов общей массой около 1,6 тонны.
В ближайшее время Cargo Dragon поднимут на борт спасательного судна Space X.
Космический корабль отправился на МКС 15 мая. Он доставил на орбитальную станцию почти 3 тонны грузов: припасы для экипажа МКС, научные эксперименты, оборудование для выхода в космос и многое другое.
Это уже шестой полет данного космического корабля на орбиту.