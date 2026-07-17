Москва17 июл Вести.Компания SpaceX отменила 13-й испытательный пуск корабля Starship после возникновения проблем с двигателем. Об этом сообщил глава компании, американский предприниматель Илон Маск.

Он выразил надежду, что новая попытка запуска будет предпринята через несколько дней.

Некоторые из двигателей не запустились, что привело к автоматической отмене старта написал Маск в соцсети X

В мае на Землю после 12-го тестового полета вернулся космический корабль Starship (Version 3). Еще при выходе в космос он потерял один из шести двигателей, а после приводнения корабль взорвался.

Компания SpaceX планирует использовать Starship как многоразовую транспортную систему для доставки грузов и людей на околоземные орбиты, Луну и Марс.