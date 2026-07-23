Китайский спутник "Тяньлянь-2-06" успешно выведен на заданную орбиту Спутник Китая "Тяньлянь-2-06" успешно запущен на заданную орбиту

Москва23 июл Вести.Китай успешно запустил на заданную орбиту спутник "Тяньлянь-2-06". Информацию об этом обнародовало агентство "Синьхуа".

Китай успешно вывел на орбиту спутник "Тяньлянь-2-06" говорится в материале

В сообщении сказано, что выведение на орбиту произошло 23 июля в 15:00 по московскому времени. Спутник запустили с космодрома Сичан с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3В".

"Тяньлянь-2-06" – спутник, предназначенный для управления и контроля полета пилотируемых космических аппаратов, а также для ретрансляции данных.