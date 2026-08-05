Ступень ракеты Falcon 9 врезалась в Луну, вызвав взрыв: детали и мнение ученых Вторая ступень ракеты Falcon 9 врезалась в поверхность Луны

Москва5 авг Вести.Вторая ступень ракеты Falcon 9, запущенной в январе 2025 года, столкнулась с поверхностью Луны на скорости около 8,6 тысячи километров в час. Об этом пишет издание Daily Mail.

В публикации говорится, что вышедший из-под контроля объект весит 4500 кг и имеет длину 12 метров, что примерно соответствует размерам пятиэтажного здания.

Ракета упала недалеко от кратера Эйнштейна, на западной окраине Луны, обращенной к Земле. По оценкам ученых, сила удара была эквивалентна взрыву 15 000 динамитных шашек или трех тонн тротила сказано в материале

Издание пишет, что это должно было вызвать вспышку, достаточно сильную для того, чтобы ее можно было увидеть с Земли с помощью телескопа. Как указал автор материала, астрономы не исключают, что в результате на Луне образуется кратер диаметром примерно 27 метров и глубиной пять метров.

В пресс-релизе NASA в ожидании столкновения сообщали, что ситуация под контролем.

Удар не представляет опасности для Земли, и ученые NASA планируют собрать данные о лунном движении в результате этого события и усовершенствовать методы отслеживания объектов в космосе заявлял накануне представитель космического агентства Джимми Рассел

Ракета SpaceX Falcon 9 была запущена с космодрома имени Кеннеди во Флориде в январе 2025-го и успешно вывела на Луну посадочный модуль Blue Ghost M1. Но затем произошло возвращение верхней ступени к Луне, хотя обычно такие объекты сгорают в атмосфере Земли или падают в океан.