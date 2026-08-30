Москва30 авг Вести.Китайские многоцелевые истребители Chengdu J-10C заступили на боевое дежурство в составе военно-воздушных сил Узбекистана, следует из материалов, опубликованных министерством обороны страны.

В Telegram-канале узбекского Минобороны появилось видео с полетами и посадкой как минимум шести J-10C.

Современные истребители на охране воздушного пространства нашей страны говорится в сообщении ведомства

Ранее интернет-издание kun.uz со ссылкой на публикации военных обозревателей сообщало о пополнении авиапарка ВВС Узбекистана четырьмя истребителями J-10CE. По данным издания, заключенный контракт может предусматривать поставку до 24 таких самолетов.

Chengdu J-10C — китайский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный компанией Chengdu Aircraft Industry Group.

В начале августа Узбекистан впервые вывел на орбиту собственный спутник дистанционного зондирования Земли "Самарканд-2028". Спутник был разработан совместно с китайской компанией Star.Vision. Запуск прошел с морской стартовой платформы в акватории Желтого моря у побережья китайской провинции Шаньдун.