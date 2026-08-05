Первый узбекистанский спутник "Самарканд-2028" успешно запущен на орбиту

Узбекистан вывел на орбиту свой первый спутник дистанционного зондирования Первый узбекистанский спутник "Самарканд-2028" успешно запущен на орбиту

Москва5 авг Вести.Узбекистан впервые вывел на орбиту собственный спутник дистанционного зондирования Земли "Самарканд-2028". Запуск состоялся 5 августа с морской стартовой платформы в акватории Желтого моря у побережья китайской провинции Шаньдун, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Узбеккосмос".

Спутник разработан совместно с китайской компанией Star.Vision и относится к классу гиперспектральных аппаратов дистанционного зондирования Земли. Установленный на нем модуль искусственного интеллекта создан специалистами "Узбеккосмоса".

5 августа 2026 года с морской стартовой платформы в Желтом море в прибрежной зоне Шаньдуна запущен на орбиту первый узбекистанский спутник дистанционного зондирования Земли "Самарканд-2028" говорится в сообщении

Уточняется, что аппарат способен анализировать отраженное от поверхности Земли излучение более чем в 20 спектральных диапазонах. Полученные данные планируется использовать в сельском хозяйстве, управлении водными ресурсами, экологическом мониторинге, предупреждении чрезвычайных ситуаций и городском планировании.

О планах запуска первого национального спутника ранее сообщал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Он также заявлял о подготовке программы по отправке первого узбекского космонавта в космос.