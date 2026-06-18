Москва18 июнВести.Первый в России радиолокационный наноспутник "АИСТ-СТ" успешно прошел летно-конструкторские испытания и передал первые снимки поверхности Земли. Об этом сообщили в пресс-службе Самарского университета имени Королева.
Спутник разработан специалистами университета совместно со Специальным технологическим центром из Санкт-Петербурга.
Спутник, способный получать данные независимо от времени суток и погодных условий, передал первые радиолокационные изображения поверхности Землиговорится в сообщении
В вузе отметили, что аппарат подтвердил работоспособность целевой аппаратуры и заявленные характеристики.
В ходе испытаний были получены изображения территории Японии, районов Панамского и Суэцкого каналов, а также местности возле Розамонда в США.
Съемка велась в маршрутном режиме с разрешением не ниже пяти метров на пиксель. В дальнейшем разработчики планируют провести съемку в более детальном режиме.