Первый российский радиолокационный наноспутник передал снимки Земли Спутник "АИСТ-СТ" успешно прошел испытания и получил первые снимки Земли

Москва18 июн Вести.Первый в России радиолокационный наноспутник "АИСТ-СТ" успешно прошел летно-конструкторские испытания и передал первые снимки поверхности Земли. Об этом сообщили в пресс-службе Самарского университета имени Королева.

Спутник разработан специалистами университета совместно со Специальным технологическим центром из Санкт-Петербурга.

Спутник, способный получать данные независимо от времени суток и погодных условий, передал первые радиолокационные изображения поверхности Земли говорится в сообщении

В вузе отметили, что аппарат подтвердил работоспособность целевой аппаратуры и заявленные характеристики.

В ходе испытаний были получены изображения территории Японии, районов Панамского и Суэцкого каналов, а также местности возле Розамонда в США.

Съемка велась в маршрутном режиме с разрешением не ниже пяти метров на пиксель. В дальнейшем разработчики планируют провести съемку в более детальном режиме.