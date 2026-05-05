В России запустили первую студенческую ракету с жидкостным двигателем

Студенты Бауманки запустили ракету с жидкостным двигателем В России запустили первую студенческую ракету с жидкостным двигателем

Москва5 мая Вести.Студенческое конструкторское бюро RoTech МГТУ имени Н. Э. Баумана провело запуск первой в России студенческой ракеты-носителя с жидкостным ракетным двигателем. Об этом сообщается в Telegram-канале вуза.

Запуск ракеты состоялся в пятницу, 1 мая.

Путь к этому запуску занял более пяти лет — и 1 мая "Мечта-2" успешно стартовала приводятся в сообщении слова основателя RoTech Владимира Щедрина

Ракета достигла высоты 420 метров, разогналась до скорости более 200 км/ч, а затем приземлилась на аэродроме во Владимирской области.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что грузовой космический корабль "Прогресс МС-34" успешно пристыковался к модулю "Звезда" российского сегмента Международной космической станции (МКС).