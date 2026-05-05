Москва5 маяВести.Студенческое конструкторское бюро RoTech МГТУ имени Н. Э. Баумана провело запуск первой в России студенческой ракеты-носителя с жидкостным ракетным двигателем. Об этом сообщается в Telegram-канале вуза.
Запуск ракеты состоялся в пятницу, 1 мая.
Путь к этому запуску занял более пяти лет — и 1 мая "Мечта-2" успешно стартовалаприводятся в сообщении слова основателя RoTech Владимира Щедрина
Ракета достигла высоты 420 метров, разогналась до скорости более 200 км/ч, а затем приземлилась на аэродроме во Владимирской области.
Ранее в Роскосмосе сообщили, что грузовой космический корабль "Прогресс МС-34" успешно пристыковался к модулю "Звезда" российского сегмента Международной космической станции (МКС).