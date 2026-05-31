На корпусе Trump Mobile T1 обнаружили флаг США с неправильным числом полос

Trump Mobile выпустила смартфон с неправильным числом полос на флаге США

Москва31 мая Вести.На корпусе смартфона Trump Mobile T1, представленного компанией президента США Дональда Трампа, обнаружили ошибку в изображении американского флага. Как выяснило РИА Новости, на устройстве нанесен флаг с 11 полосами вместо положенных 13.

Первые партии смартфонов стоимостью 499 долларов начали получать журналисты и блогеры после нескольких переносов сроков поставок. Пользователи соцсетей обратили внимание на неточность в дизайне корпуса.

Официальный флаг США состоит из 13 горизонтальных полос, символизирующих первые американские колонии. При этом в ранних промоматериалах Trump Mobile флаг был изображен правильно.

В сети появилось множество комментариев с критикой дизайна устройства. Некоторые пользователи предположили, что отсутствие двух полос может быть связано с ограничениями американского законодательства на использование изображения государственного флага в товарных знаках. Однако даже сторонники этой версии назвали оформление необычным.

Trump Mobile объявила о запуске золотого смартфона T1 и собственного мобильного сервиса летом 2025 года. Изначально выпуск устройства планировался до конца года.