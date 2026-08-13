Москва13 авг Вести.Компания Honor представила новый смартфон Robot Phone. Его особенностью стала уникальная выдвигающаяся камера с четырехосевым подвесом, обеспечивающим механическую стабилизацию изображения. Подробности о новинке в интервью информационной службе "Вести" рассказал ведущий эксперт по продуктам с искусственным интеллектом компании Томас Бай.

Конструкция камеры изготовлена из титана. По заявлениям производителя, это самая легкая и компактная система многоосевой стабилизации в мире. Смартфон будет оснащаться процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 и иметь 12 или 16 ГБ оперативной памяти и накопитель объемом 512 либо 1024 ГБ в зависимости от выбранной модели. Емкость батареи – 7060 мАч, мощность проводной зарядки – 120 Вт, беспроводной – 50 Вт.

Эксперт Honor по продуктам с ИИ рассказал, как велась разработка девайса.

Внутри флагманского смартфона каждый миллиметр на счету. Поэтому, чтобы поместить роботизированную руку, чтобы поместить физический ИИ в телефон, самая большая проблема всегда заключается в пространстве. Так что, если мы попытаемся использовать существующий карданный подвес для установки в телефон, то ничего не получится. Мы даже обратились за помощью к компании, занимающейся микромоторами, и они сказали, что создать такой маленький мотор просто невозможно. Поэтому мы решили начать все сначала, создать свой собственный микромотор. И тут самое важное – это исключительная легкость и исключительная прочность. Это нам очень близко, потому что мы столкнулись с точно такими же проблемами при создании складных шарниров рассказал Бай

Эксперт также подробно остановился на вопросе внедрения искусственного интеллекта.

Что касается нейросетей, мы начали с того, как наши клиенты используют телефон. Обычно, например, если обращаемся к нейросети через телефон, телефон просто транслирует ответы на наши вопросы – это не по-человечески. Поэтому, когда мы говорим с роботом-телефоном, он физически реагирует на нас. Когда он соглашается, он кивает головой. Когда он не соглашается, он качает головой. А иногда он даже может танцевать под музыку. Так что, я думаю, мы стремимся к тому, чтобы создать человекоподобный телефон, чтобы нашим потребителям было комфортнее говорить с телефоном, а не с автоответчиком сообщил Бай

Ранее сообщалось, что китайская корпорация Xiaomi завершила программную поддержку для нескольких своих популярных моделей смартфонов и планшетов. В этот список вошли Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12S Ultra, Poco X5 5G, Poco X5 Pro 5G, Redmi Note 12T Pro, Redmi K60E, Redmi 10 5G, а также планшеты Xiaomi Pad 6 и Xiaomi Pad 6 Pro.