Москва16 июл Вести.Китайская корпорация Xiaomi завершила программную поддержку для нескольких своих популярных моделей смартфонов и планшетов. Об этом сообщает информационный портал BGR.

В материале говорится, что в июле текущего года компания обновила список устройств, которым присвоен статус EOL (End of Life — "Конец жизненного цикла"), что означает прекращение дальнейшей разработки и выпуска обновлений.

В перечень вошли такие модели, как Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12S Ultra, Poco X5 5G, Poco X5 Pro 5G, Redmi Note 12T Pro, Redmi K60E, Redmi 10 5G, а также планшеты Xiaomi Pad 6 и Xiaomi Pad 6 Pro.

При этом многие из перечисленных устройств были выпущены на рынок всего лишь четыре-пять лет назад. Указанные модели пользуются популярностью на ключевых рынках, включая Россию, Китай и Индонезию.

По информации издания, присвоение статуса EOL означает, что упомянутые смартфоны и планшеты больше не будут получать обновления операционной системы и патчи безопасности. Таким образом, у многих устройств оказался сокращенный срок программной поддержки.

Ранее южнокорейская корпорация LG решила прекратить выпускать обновления на все свои смартфоны.