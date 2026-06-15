DTF: Konami закрыла доступ к своим играм для россиян и белорусов

Игроки из России и Белоруссии потеряли доступ к сервисам Konami DTF: Konami закрыла доступ к своим играм для россиян и белорусов

Москва15 июн Вести.Издатель видеоигр из Японии Konami 15 июня полностью ограничил доступ к своим онлайн-сервисам для российских и белорусских пользователей. Об этом сообщает DTF.

Ограничения коснулись всех сервисов, требующих авторизации через систему KONAMI ID. В заявлении компании при этом указано, что изменения не затрагивают другие страны.

Так, пользователи потеряли доступ к играм eFootball, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Yu‑Gi‑Oh! Duel Links, а также Yu‑Gi‑Oh! Master Duel.

Konami не уведомила о причинах введения ограничений. Кроме того, компания ранее прекратила официальные продажи своих продуктов на рынке РФ.

Как сообщают игроки на площадке Steam, смена региона учетной записи не влияет на ограничения. Предполагается, что блокировка совершена на уровне IP-адресов.

Ранее глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщила о разблокировке игровой онлайн-платформы Roblox в России.