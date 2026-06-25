Москва25 июнВести.Российский производитель АГР прекратил сборку автомобилей Solaris из машинокомплектов Hyundai и Kia на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают "Ведомости".
По данным источников, дилерам отгружались транспортные средства из партий, выпущенных в 2025 году.
Сейчас на заводе в Сестрорецке готовится запуск сборки автомобилей китайской Omoda (суб-бренд Chery). Конкретная дата не указывается.
Всего с марта 2024 года по декабрь 2025 года на заводе произвели чуть больше 70 тысяч машин Solaris. Складских запасов может хватить до конца 2026 года.