АГР завершила выпуск Solaris на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге

В России прекратили выпускать автомобили Solaris АГР завершила выпуск Solaris на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге

Москва25 июн Вести.Российский производитель АГР прекратил сборку автомобилей Solaris из машинокомплектов Hyundai и Kia на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают "Ведомости".

По данным источников, дилерам отгружались транспортные средства из партий, выпущенных в 2025 году.

Сейчас на заводе в Сестрорецке готовится запуск сборки автомобилей китайской Omoda (суб-бренд Chery). Конкретная дата не указывается.

Всего с марта 2024 года по декабрь 2025 года на заводе произвели чуть больше 70 тысяч машин Solaris. Складских запасов может хватить до конца 2026 года.