Москва10 июн Вести.Продажи кроссовера Belgee X50 в России приостановлены — об этом сообщили в пресс‑службе бренда после того, как из официального российского сайта марки исчезло упоминание модели, обратило внимание издание "Российская газета".

Реализация кроссовера действительно приостановлена. В настоящий момент производитель изучает рыночную ситуацию и оценивает перспективы дальнейшего выпуска X50, его комплектаций и продаж на российском рынке. Представители компании добавили: Недавно мы запустили новинку Belgee X50+, и сейчас делаем акцент на этом кроссовере заявили в пресс‑службе Belgee

Оригинальная модель X50, построенная на базе Geely Coolray, дебютировала в России в сентябре 2023 года. По данным компании, за пять месяцев 2026 года в стране продано 9 244 таких автомобиля — на 6% больше, чем за тот же период прошлого года. На настоящий момент на официальном сайте Belgee в России представлены три модели: седан S50 и кроссоверы X70 и X50+ (рестайлинг X50), премьера которого на российском рынке состоялась в марте 2026 года.