На "Иннопроме" представили беспилотный бульдозер, управляемый с телефона Управляемый с телефона бульдозер показали на "Иннопроме"

Москва8 июл Вести.На выставке "Иннопром-2026" в Екатеринбурге показали бульдозер с автономным управлением от завода "ДСТ-Урал". О машине рассказал ИС "Вести" представитель предприятия.

По его словам, управлять бульдозером D14ДС можно с телефона при помощи Bluetooth.

Данная модель управляется при помощи телефона. В телефон устанавливается программа нашего производства, в самом бульдозере находится модем, и посредством Bluetooth-соединения мы можем его запустить, передвигаться и на расстоянии 15-20 метров управлять заявил представитель завода

Он добавил, что Bluetooth можно заменить радиоуправлением, и тогда человек, который работает с машиной, сможет находиться на расстоянии до 5 км и наблюдать за обстановкой через монитор или планшет. На самом бульдозере для этого можно разместить камеры кругового обзора.

Новая модель разработана для того, чтобы в местах повышенной опасности бульдозерист не рисковал собой. Например, беспилотная техника может пригодиться на обрывах или в карьерах, где снизу поднимается газ, а также в геологоразведке и во время дорожных работ.