В Китае запустили трехдиапазонное многожильное оптоволокно для ИИ

В Китае запустили революционное оптоволокно для ИИ В Китае запустили трехдиапазонное многожильное оптоволокно для ИИ

Москва3 июн Вести.В Китае ввели в эксплуатацию первую в мире многожильную волоконно-оптическую линию, которая работает одновременно в трех диапазонах. Первой она заработала в городе Циндао, сообщает агентство "Цайлянь".

Инновационное оптоволокно функционирует сразу в трех диапазонах, включая коротковолновый, стандартный и длинноволновый (S+C+L). Такая конструкция обеспечивает намного более высокую пропускную способность, что критически важно для широкого внедрения систем искусственного интеллекта и высокоскоростных мобильных сетей 6-го поколения (6G).

Ранее сенатор Артем Шейкин заявил, что технологическая основа для запуска 6G-сетей в России может появиться к 2032 году.