IPhone в Турции начали сдавать в аренду на фоне высоких цен В Турции арендуют iPhone из-за высоких цен

Москва9 сен Вести.Один из крупнейших частных банков Турции Garanti запустил для своих клиентов услугу аренды iPhone на один или два года. Возможность выкупить смартфон после окончания срока аренды не предусмотрена, пишет РИА Новости.

Стоимость аренды зависит от модели и срока использования. При этом за два года аренды некоторые смартфоны обойдутся клиенту дороже, чем их покупка в турецком магазине.

Арендатор обязан сдать телефон в конце 12 или 24-месячного срока. В случае возврата телефона раньше данного срока клиент платит неустойку пояснили в банке

Арендовать можно модели начиная с iPhone 15. Самый доступный вариант стоит 2415 лир (около 4 тысяч рублей) в месяц при аренде на два года. Таким образом, общая сумма выплат составит почти 58 тыс. лир (около 103 тысяч рублей), тогда как в магазинах такой смартфон продается примерно за 45 тыс. лир (около 80 тысяч рублей).

Для более дорогих моделей стоимость аренды выше. Например, iPhone 17 Pro предлагается по цене от 5185 лир в месяц. За два года аренды клиент заплатит почти 125 тыс. лир (около 220 тысяч рублей), тогда как приобрести этот смартфон в магазине можно примерно за 110 тыс. лир (около 190 тысяч рублей).

В отличие от американской программы Apple Upgrade, турецкая схема не предусматривает выкуп устройства по окончании срока аренды. Клиент обязан вернуть смартфон банку. При досрочном возврате предусмотрена неустойка.

Телефоны выдаются новыми и с заводскими настройками. Также предполагается страхование устройств на случай повреждения или кражи.

Высокая стоимость iPhone в Турции связана в том числе с налогами и пошлинами на импорт. Самая дорогая модель iPhone 17 в сентябре 2025 года впервые превысила в стране отметку в 4 тысячи долларов. Сейчас в пересчете на доллары ее цена составляет чуть менее 3,8 тысяч долларов из-за ослабления турецкой лиры.

Пошлина на ввоз в Турцию смартфонов из-за рубежа составляет 54,2 тыс. лир (около 96 тысяч рублей). С января ее планируется увеличить, предположительно, почти до 1,43 тысяч долларов.

По данным турецких СМИ, некоторые модели iPhone 17 в стране стоят более чем в два раза дороже, чем в США.

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