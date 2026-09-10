Москва10 сен Вести.Россиянам не стоит покупать новые iPhone и другую технику американской компании Apple, заявил "Газете.Ru" депутат Госдумы Андрей Свинцов.

Депутат назвал подобные покупки опрометчивыми, поскольку из-за санкций против России Apple в любой момент может "превратить в кирпич" свою технику, купленную россиянами.

Поэтому, конечно, я хотел бы порекомендовать нашим гражданам с осторожностью покупать технику Apple, потому что она может быть дистанционно просто заблокирована. Мне кажется, нашим гражданам пора переходить на какие-то более универсальные средства. И от техники Apple потихоньку, наверное, от нее отказываться сказал Свинцов

Ранее Apple представила на своей презентации новую технику, включая смартфоны. Компания продемонстрировала флагманы iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, а также свой первый гаджет с гибким экраном - iPhone Duo.

По информации компании МТС, цены на устройства из новой линейки Apple по предзаказу могут достигать почти полумиллиона рублей.