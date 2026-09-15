Пользователи сообщили о сбоях iPhone после обновления до iOS 27 SHOT: обновившиеся до iOS 27 iPhone начали удалять российские приложения

Москва15 сен Вести.Владельцы iPhone сообщили о сбоях после обновления устройств до iOS 27: у некоторых исчезли российские приложения, другие перестали корректно работать или не устанавливаются вновь. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на пользователей.

По данным канала, у части владельцев проблемы возникают еще до установки обновления. Устройство показывает, что вместо iOS 27 будет установлена версия iOS 26.7, после чего появляется ошибка и обновление не запускается.

У тех, кому удалось установить новую систему, некоторые российские приложения исчезают и становятся недоступны для повторной загрузки. В других сохраняется ограниченный функционал: пользователи не могут отправлять фотографии или удалять сообщения. При подключении к интернету отдельные приложения могут полностью перестать работать.

Кроме того, пользователи столкнулись со сбоями в работе Apple Intelligence. В частности, обработка фотографий завершается ошибкой, а Siri, ранее отвечавшая на русском языке, сообщает, что не понимает запрос.

Также владельцы iPhone жалуются на некорректное отображение уровня заряда: устройство может предупреждать о заряде ниже 20%, хотя индикатор показывает более высокий показатель.

Ранее IT-эксперт Владимир Зыков прокомментировал случившееся. Он отметил, что жалобы действительно есть, но ситуация пока выглядит сильно преувеличенной.