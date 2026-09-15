IT-эксперт Зыков: слух о превращении iPhone в кирпич при обновлении преувеличен

IT-эксперт прокомментировал данные, что обновления превращают iPhone в кирпич IT-эксперт Зыков: слух о превращении iPhone в кирпич при обновлении преувеличен

Москва15 сен Вести.Смартфоны iPhone не превращаются массово в "кирпич" из-за нового обновления iOS 27, жалобы есть, но ситуация пока выглядит сильно преувеличенной, заявил IT-эксперт Владимир Зыков РИА Новости.

Он прокомментировал жалобы на сбои в работе iPhone при обновлении до iOS 27.

Жалобы действительно есть, причем некоторые выглядят довольно серьезно, но пока речь идет о небольшом числе пользователей. Формулировка про массовое превращение iPhone в "кирпичи" на сегодняшний день выглядит сильно преувеличенной говорится в сообщении

Зыков отметил, что обновления скачивают миллионы людей, а на превращение телефонов в кирпич жалуются немногие.

Судя по количеству сообщений на форумах, проблема снова затронула очень небольшую долю владельцев iPhone. Пока обновлением пользуются миллионы людей, даже редкий сбой с вероятностью в сотые или тысячные доли процента в итоге дает несколько десятков реальных пострадавших указал эксперт

По словам Зыкова, при обновлении операционной системы иногда происходит ошибка интерфейса или серверных данных из-за того, что компания Apple одновременно выпустила системы iOS 27 и iOS 26.7. Ошибка может заключаться в том, что система скачивает iOS 27, но показывает пользователю, что установлена версия 26.7.

На прошлой неделе компания Apple представила свой первый складной iPhone. Базовая версия с 256 Гб памяти обойдется покупателям в США минимум в 2000 долларов.