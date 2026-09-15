Москва15 сенВести.Смартфоны iPhone не превращаются массово в "кирпич" из-за нового обновления iOS 27, жалобы есть, но ситуация пока выглядит сильно преувеличенной, заявил IT-эксперт Владимир Зыков РИА Новости.
Он прокомментировал жалобы на сбои в работе iPhone при обновлении до iOS 27.
Жалобы действительно есть, причем некоторые выглядят довольно серьезно, но пока речь идет о небольшом числе пользователей. Формулировка про массовое превращение iPhone в "кирпичи" на сегодняшний день выглядит сильно преувеличеннойговорится в сообщении
Зыков отметил, что обновления скачивают миллионы людей, а на превращение телефонов в кирпич жалуются немногие.
Судя по количеству сообщений на форумах, проблема снова затронула очень небольшую долю владельцев iPhone. Пока обновлением пользуются миллионы людей, даже редкий сбой с вероятностью в сотые или тысячные доли процента в итоге дает несколько десятков реальных пострадавшихуказал эксперт
По словам Зыкова, при обновлении операционной системы иногда происходит ошибка интерфейса или серверных данных из-за того, что компания Apple одновременно выпустила системы iOS 27 и iOS 26.7. Ошибка может заключаться в том, что система скачивает iOS 27, но показывает пользователю, что установлена версия 26.7.
На прошлой неделе компания Apple представила свой первый складной iPhone. Базовая версия с 256 Гб памяти обойдется покупателям в США минимум в 2000 долларов.