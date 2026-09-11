Связь 5G не будет работать на смартфонах Apple Эксперт Муртазин: на iPhone не будет работать связь 5G

Москва11 сен Вести.Новый стандарт связи 5G не будет работать на iPhone в России. Об этом в интервью KP.RU сообщил аналитик Эльдар Муртазин. Он пояснил, что оповещение о присоединении к 5G, может, в смартфоне и появится, но на деле этого не произойдет.

iPhone могут показывать значок 5G, но она не работает в наших сетях. Причина: в Apple ушли из российского рынка и с нашими операторами не взаимодействую добавил Муртазин

Что касается операционной системы Android, то 5G будут поддерживать только те смартфоны, в которых есть эта функция. Причем, если речь идет об устройствах китайского производства, то в них 5G придется включать вручную. А, например, на смартфоны Samsung обновление может прийти через полтора-два месяца.

11сентября связь стандарта 5G заработала в 16 российских городах. Доступ к высокоскоростному интернету получили 10 миллионов человек.