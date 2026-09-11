Москва11 сен Вести.В России технология 5G будет доступна лишь пользователям смартфонов на базе Android. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил IT-эксперт Павел Мясоедов. По его словам, для подключения iPhone к связи пятого поколения требуется одобрение компании Apple.

Если, например, вы пользуетесь продукцией Apple, к сожалению, для вас с внедрением сети 5G не изменится ничего, потому что включить iPhone в этом диапазоне частот не представляется возможным. Apple очень плотно и серьезно контролирует подключение к 5G, и без диалога и одобрения со стороны компании операционная система закрыта. Если же вы пользуетесь современными девайсами Android, то [при подключении связи пятого поколения] у вас начнет все быстрее скачиваться: например, тяжелый файл или большой фильм поделился Мясоедов

Эксперт подчеркнул, что максимальной скорости на всех устройствах 5G достигнет не сразу. Увеличивать предел операторы будут постепенно, но радикальных изменений не предвидится.

Связь пятого поколения — это важный шаг для ускорения, и мы действительно увидим более высокую скорость интернета, но только в городских агломерациях или в тех экспериментальных местах, где стоят новые вышки. Обеспечить новую технологию где-нибудь в удаленных населенных пунктах просто не представляется возможным. Для этого понадобится огромное количество вышек. И еще сеть плохо обходит препятствия: лес и горы будут тяжелы для нее заключил Мясоедов

Ранее сообщалось, что сеть 5G запущена в 16 городах России. Скорость мобильного интернета теперь на пике – более 400 Мбит в секунду, что в разы больше скорости на LTE.