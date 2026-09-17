В Москве за день до официального старта продаж появился iPhone 18 Pro Max

IPhone 18 Pro Max появился в Москве за день до старта продаж В Москве за день до официального старта продаж появился iPhone 18 Pro Max

Москва17 сен Вести.На "Горбушке" в Москве новые смартфоны iPhone 18 Pro Max можно приобрести за день до официального старта продаж, передает ТАСС. Стоимость варьируется от 550 до 900 тысяч рублей.

Уже вчера, 16 сентября, покупатели приобрели четыре таких смартфона по 900 тыс. рублей приводит агентство слова своего собеседника в одном из павильонов

Смартфоны доступны в единичных экземплярах, при этом на витринах представлены муляжи.

Ранее в Роскачестве предупредили о схеме мошенничества с предзаказами новых моделей iPhone. В этот раз злоумышленники используют закрытые Telegram-каналы и реалистичные фотографии.