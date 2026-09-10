"Касперский" предупредил о мошенничестве на фоне выхода iPhone 18 РБК: мошенники используют предзаказ iPhone 18 для кражи данных

Москва10 сен Вести.Мошенники начали использовать интерес к выходу iPhone 18 для рассылки фальшивых предложений о предзаказе. Об этом РБК сообщили в "Лаборатории Касперского".

Эксперты "Лаборатории" выявили схему, в которой пользователи получают письма якобы от имени Apple Store. В них сообщается об оформленном предзаказе на iPhone 18 Ultra Pro и оплате более тысячи долларов в криптовалюте.

Для отмены "ошибочной" транзакции получателю предлагают позвонить в службу поддержки по указанному номеру. Он ведет к мошенникам, которые могут попытаться получить данные банковской карты и аккаунтов пояснили в компании

В другой схеме злоумышленники представляются службой безопасности платежной системы и сообщают о переводе более 900 долларов за предзаказ iPhone 18 Pro. Получателю также предлагают связаться с сотрудниками поддельной службы поддержки.

Мошенники могут рассылать своим потенциальным жертвам предложения заранее забронировать определенный цвет смартфона с доставкой в день старта продаж. Ссылки в таких письмах могут вести на фишинговые сайты.

В компании, обеспечивающей кибербезопасность, рекомендуют проверять адрес отправителя, не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить платежные или учетные данные на сомнительных сайтах.

Ранее сообщалось, что в российских магазинах новые модели iPhone появятся только в октябре. Цены стартуют от 175 тысяч рублей.