Москва10 сенВести.Мошенники начали использовать интерес к выходу iPhone 18 для рассылки фальшивых предложений о предзаказе. Об этом РБК сообщили в "Лаборатории Касперского".
Эксперты "Лаборатории" выявили схему, в которой пользователи получают письма якобы от имени Apple Store. В них сообщается об оформленном предзаказе на iPhone 18 Ultra Pro и оплате более тысячи долларов в криптовалюте.
Для отмены "ошибочной" транзакции получателю предлагают позвонить в службу поддержки по указанному номеру. Он ведет к мошенникам, которые могут попытаться получить данные банковской карты и аккаунтовпояснили в компании
В другой схеме злоумышленники представляются службой безопасности платежной системы и сообщают о переводе более 900 долларов за предзаказ iPhone 18 Pro. Получателю также предлагают связаться с сотрудниками поддельной службы поддержки.
Мошенники могут рассылать своим потенциальным жертвам предложения заранее забронировать определенный цвет смартфона с доставкой в день старта продаж. Ссылки в таких письмах могут вести на фишинговые сайты.
В компании, обеспечивающей кибербезопасность, рекомендуют проверять адрес отправителя, не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить платежные или учетные данные на сомнительных сайтах.
Ранее сообщалось, что в российских магазинах новые модели iPhone появятся только в октябре. Цены стартуют от 175 тысяч рублей.