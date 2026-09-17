В Роскачестве рассказали о схеме мошенничества с предзаказами iPhone Роскачество: мошенники придумали схему обмана с "предзаказом" нового iPhone

Москва17 сен Вести.Мошенники придумали новую изощренную схему обмана граждан. Она связана с якобы предзаказами новых моделей iPhone.

В разговоре с RT эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества сообщили, что пользователь получает приглашение в некий закрытый Telegram-канал или чат, где пишут о еще не вышедших в продажу моделях iPhone.

Внутри – подборка рендеров, "утечки" характеристик. И главное – предложение оформить предзаказ до официального старта продаж. Аргумент простой: вы, мол, получите устройство в первый день, а цена будет ниже, чем в рознице, потому что мы закупаем оптом объяснили аналитики

Для убедительности мошенники используют поддельные скриншоты переписок с "курьерами", "менеджерами" и "сотрудниками склада". Также они показывают накладные, логистические пути и фотографии коробок от телефонов. Все выглядит настолько реалистично, что пользователи теряют бдительность.

Оплату при этом принимают либо на карту физлица, либо проводят операцию через криптокошелек. После получения денег канал или чат или исчезают полностью, или администраторы блокируют пользователя. Телефона при этом жертва так и не получает.

Даже официальный предзаказ – это рискованная затея. Вы еще не видели устройство, не читали обзоры и не знаете, как оно работает с новой версией прошивки, а уже несете деньги производителю подчеркнул замруководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Георгий Тарачев

Он призвал россиян трезво оценивать необходимость приобретения нового iPhone в числе первых, понять, что именно это поменяет. Особенно если текущей модели год или два, а покупатель – не техноблогер, чья деятельность напрямую связана с технологическими новинками.