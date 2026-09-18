Туск: Украина в конфликте с РФ несет рекордные потери в 27 тыс. человек в месяц

Туск обозначил число ежемесячных потерь ВСУ и назвал цифру рекордной Туск: Украина в конфликте с РФ несет рекордные потери в 27 тыс. человек в месяц

Москва18 сен Вести.Вооруженные силы Украины за последнее время понесли беспрецедентные потери в конфликте с Россией, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Его слова приводит польский портал Interia Wydarzenia.

Выступая в Сейме, он отметил, что представители Киева сообщили ему о ежемесячных потерях, которые достигли 27 тысяч человек убитыми и ранеными.

И это, конечно, рекорд в самом печальном смысле этого слова цитирует Туска издание Interia Wydarzenia

По мнению главы польского правительства, значительные потери в рядах ВСУ обусловлены новой стратегией России, которая активно использует реактивные беспилотники.

В этой связи Туск подчеркнул, что на сегодняшний день эффективного противодействия таким дронам практически нет.

Военный эксперт Андрей Марочко оценил потери ВСУ в августе с учетом иностранных наемников почти в 39 тысяч человек убитыми и ранеными.

Ранее британская газета The Telegraph писала, что заявления главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) о необходимости ежемесячно мобилизовывать по 30 тысяч украинцев могут указывать на то, что Киев скрывает реальные масштабы потерь на фронте.