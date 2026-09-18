Москва18 сенВести.Вооруженные силы Украины за последнее время понесли беспрецедентные потери в конфликте с Россией, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Его слова приводит польский портал Interia Wydarzenia.
Выступая в Сейме, он отметил, что представители Киева сообщили ему о ежемесячных потерях, которые достигли 27 тысяч человек убитыми и ранеными.
И это, конечно, рекорд в самом печальном смысле этого словацитирует Туска издание Interia Wydarzenia
По мнению главы польского правительства, значительные потери в рядах ВСУ обусловлены новой стратегией России, которая активно использует реактивные беспилотники.
В этой связи Туск подчеркнул, что на сегодняшний день эффективного противодействия таким дронам практически нет.
Военный эксперт Андрей Марочко оценил потери ВСУ в августе с учетом иностранных наемников почти в 39 тысяч человек убитыми и ранеными.
Ранее британская газета The Telegraph писала, что заявления главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) о необходимости ежемесячно мобилизовывать по 30 тысяч украинцев могут указывать на то, что Киев скрывает реальные масштабы потерь на фронте.