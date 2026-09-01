Марочко оценил потери ВСУ в августе почти в 39 тыс. боевиков Марочко: Киев потерял в августе почти 39 тыс. боевиков

Москва1 сен Вести.Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в августе с учетом иностранных наемников составили почти 39 тыс. человек убитыми и ранеными. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.

Санитарные и безвозвратные потери противника в живой силе за четыре недели августа составили около 38 645 украинских боевиков и наемников отметил он в прямом эфире на своей странице в соцсети "ВКонтакте", анализируя данные Минобороны РФ

По его словам, за этот же период российские военные уничтожили один самолет МиГ-29, 28 тыс. беспилотников, 18 безэкипажных катеров, 61 морское судно, 15 танков, шесть боевых машин РСЗО, 221 орудие полевой артиллерии, 137 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также более 2,7 тыс. различных боевых машин украинских войск.

Ранее газета The Telegraph писала, что заявления главы офиса Зеленского Кирилла Буданова (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) о необходимости ежемесячно мобилизовывать по 30 тыс. украинцев могут указывать на то, что Киев скрывает реальные масштабы потерь на фронте. Издание обратило внимание на слова Буданова о том, что Вооруженным силам Украины необходимо набирать не менее 30 тыс. человек в месяц, чтобы сохранять численность армии. В статье отмечается, что из этого можно сделать вывод: реальные потери украинских войск значительно выше, чем признают официальные власти.

Всеобщая мобилизация действует на Украине с февраля 2022 года. Призыву подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет.