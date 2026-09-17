Туск предложил Навроцкому удалить пост о том, что Польша может потерять части

Туск ответил Навроцкому на слова о том, что Польша может "уступить территории" Туск предложил Навроцкому удалить пост о том, что Польша может потерять части

Москва17 сен Вести.Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил президенту страны Каролю Навроцкому, что Варшава не собирается отдавать "ни клочка" своей территории. Об этом следует из их постов в соцсети Х.

Ранее канцелярия польского лидера опубликовала в соцсети Х цитату Навроцкого, который заявил, что польский народ "может потерять территории", однако "никогда не потеряет душу". Навроцкий также выразил мнение, что Польша может "уступить территории", но "не отдаст родину".

Туск в своем посте обратился к Навроцкому с предложением удалить данную запись.

Господин президент, я предлагаю удалить этот пост. Мы не намерены отдавать ни клочка нашей территории говорится в сообщении Туска

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о значительном прогрессе в части создания базы американских сухопутных сил на территории Польши, о месте размещения которой может быть объявлено в самое ближайшее время.