Скончался двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков

Москва17 сен Вести.В четверг, 17 сентября, умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков.

Спортсмена не стало на 60-м году жизни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов.

Не стало Сергея Чепикова... сказано в сообщении

Причины смерти заслуженного мастера спорта СССР не сообщаются.

Сергей Чепиков - советский и российский биатлонист и лыжник родился в Хабаровском крае. Стал двукратным олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира по биатлону, двукратным обладателем Кубка мира по биатлону.

С 2021 года являлся депутатом российской Госдумы от Свердловской области.