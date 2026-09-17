Москва17 сенВести.В четверг, 17 сентября, умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков.
Спортсмена не стало на 60-м году жизни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов.
Не стало Сергея Чепикова...сказано в сообщении
Причины смерти заслуженного мастера спорта СССР не сообщаются.
Сергей Чепиков - советский и российский биатлонист и лыжник родился в Хабаровском крае. Стал двукратным олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира по биатлону, двукратным обладателем Кубка мира по биатлону.
С 2021 года являлся депутатом российской Госдумы от Свердловской области.