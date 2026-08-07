Москва7 авг Вести.Бывший баскетболист ЦСКА, олимпийский чемпион 1972 года Иван Едешко был великим спортсменом, и его смерть - большая потеря, заявил ИС "Вести" четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону, одиннадцатикратный чемпион мира Александр Тихонов. 79-летний знаменитый биатлонист также рассказал, о чем разговаривал с Иваном Едешко по телефону за несколько дней до смерти спортсмена.

Буквально за три дня до случившегося я ему позвонил. Он говорит: "Вот, готовлюсь к операции, все в порядке, на твои 80 лет - а дай Бог, мне второго января исполнится 80, - он говорит, я спою". Вы знаете, я давно так не переживал. Большая потеря для нас, особенно для подрастающего поколения. Он был огромным примером. Мы с ним встречались в разных регионах России. Он выходил на площадку, невзирая на свой возраст, а ему уже было к восьмидесяти… Царствие небесное великому сказал Тихонов

По его словам, с Едешко они были знакомы больше 30 лет.

Мы с ним придерживались одного правила шести слов Чингиза Айтматова: просто каждый день надо оставаться человеком. Независимо [от того,] кто ты - чемпион мира, Олимпийских игр. Вы знаете, нас, олимпийцев, немало, но Едешко - один. Он себя показал как спортсмен - я уже говорил, что повторить эти три секунды - едва ли когда-нибудь такое случится в XXI и в XXII веке. И самое главное, что после завершения спортивной карьеры он себя показал как тренер - и с молодежной командой, и ЦСКА. И, самое главное, он всегда оставался человеком доступным, интересным. Кто бы к нему ни подходил - автограф, сфотографироваться, - он никогда никому не отказывал сказал Тихонов

О том, что Иван Едешко умер на 82-м году жизни, сообщил 30 июля баскетбольный клуб ЦСКА. Прощание прошло в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА в Москве. Ивана Едешко похоронят с воинскими почестями на Федеральном военном мемориале "Пантеон защитников Отечества" Минобороны РФ.