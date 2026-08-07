Москва7 авг Вести.Церемония прощания с олимпийским чемпионом 1972 года и бывшим баскетболистом ЦСКА Иваном Едешко состоится в крытом легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА в пятницу, 7 августа, в 10.30, сообщила пресс-служба клуба в Telegram-канале.

Прощание с Иваном Ивановичем Едешко начнется 7 августа в 10.30 в КЛФК ЦСКА (Москва, Ленинградский проспект, 39, стр. 1) написали в сообщении

После прощания спортсмена похоронят с воинскими почестями на Федеральном военном мемориале "Пантеон защитников Отечества" Минобороны РФ.

Иван Едешко – олимпийский чемпион 1972 года, чемпион мира, двукратный чемпион Европы и восьмикратный чемпион СССР в составе ЦСКА. После завершения игровой карьеры работал тренером, выиграл чемпионат мира 1982 года в составе штаба сборной СССР и трижды приводил ЦСКА к победе в чемпионате России в качестве главного тренера и ассистента. Умер 30 июля на 82 году жизни.