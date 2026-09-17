Москва17 сенВести.Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт рассказал, что двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков скончался после продолжительной болезни, передает ТАСС.
О кончине биатлониста написал в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов. Сергею Чепикову было 59 лет.
Сергей Чепиков умер после продолжительной болезнисказал Леонид Рапопорт
Ранее супруга спортсмена сообщила, что он долгое время боролся с онкологией.