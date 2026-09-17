Москва17 сен Вести.Глава Екатеринбурга Алексей Орлов назвал двукратного олимпийского чемпиона Сергея Чепикова легендой и человеком-эпохой. Об этом он рассказал в своем канале в MAX.

Почетного гражданина Екатеринбурга Сергея Чепикова не стало на 60 году жизни. О кончине биатлониста 17 сентября написал в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов.

Ушел человек-эпоха, подлинная легенда уральского и мирового спорта, выдающийся атлет и искренний патриот родного края. Сергей Владимирович вписал свое имя золотыми буквами в историю мирового олимпийского движения подчеркнул Орлов

Также градоначальник напомнил о двух золотых олимпийских медалях, наградах шести зимних Олимпиад и победах на чемпионатах и Кубках мира. За всеми этими триумфами стояли колоссальный труд, железный характер и дисциплина.

По словам Орлова, Чепиков уделял особое внимание поддержке детско-юношеского спорта и популяризации здорового образа жизни среди молодежи.

Ранее супруга выдающегося спортсмена сказала, что он долгое время боролся с онкологией.