Посольство РФ назвало возможные последствия ссоры США с Москвой и Пекином Посольство РФ: ссора США с Москвой и Пекином играет на руку разжигателям войны

Москва18 сен Вести.Конфронтация США с Россией и Китаем – проигрышная для всех ситуация, которая может сыграть на руку только сторонникам конфронтации. Об этом заявил посольство РФ в Вашингтоне на странице в соцсети X.

В диппредставительстве прокомментировали законопроект об ужесточении санкций в отношении России, автором которого стал сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), скончавшийся 11 июля. 16 сентября его приняла Палата представителей США. Документ уже передали на подпись президенту Дональду Трампу.

Крупная ссора с Россией и Китаем не выгодна ни для одной из сторон и играет на руку только евроатлантическим разжигателям войны, стремящимся столкнуть Москву, Пекин и Вашингтон. Об этом стоит задуматься тем, кто приветствует наследие сенатора Грэма говорится в заявлении

В посольстве также отметили, что данный законопроект "оказывает медвежью услугу" действующей американской администрации. В частности, речь идет о блокировании торговли российской нефтью и газом – это может привести к дестабилизации энергетических рынков, особенно на фоне острой нехватки поставок с Ближнего Востока. В результате не исключен рост цен на бензоколонках в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в конгресс США.