Politico: покупатели нефти из РФ раскритиковали законопроект США о пошлинах

Законопроект Трампа о пошлинах против импортеров нефти вызвал критику в мире Politico: покупатели нефти из РФ раскритиковали законопроект США о пошлинах

Москва18 сен Вести.Ключевые импортеры российских энергоносителей резко раскритиковали одобренный Конгрессом США законопроект о новых санкциях, который ожидает подписи президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico.

Документ предусматривает введение рестрикций против энергетического сектора, ВПК, морской логистики РФ, а также наделяет американского лидера правом устанавливать 100-процентные пошлины для пяти крупнейших покупателей российской нефти.

В ответ Индия заявила о намерении защищать свои национальные интересы, а Китай назвал инициативу незаконным проявлением экстерриториальной юрисдикции. В Москве подчеркнули, что подобные меры лишь затянут урегулирование конфликта.

Эксперты также отмечают избирательный характер полномочий президента США, позволяющий предоставлять поблажки отдельным торговым партнерам и одновременно оказывать давление на европейских союзников.