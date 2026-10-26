Минобороны: силы ПВО сбили за ночь 290 украинских беспилотников над регионами РФ

Средства ПВО сбили за ночь 290 украинских беспилотников над регионами России Минобороны: силы ПВО сбили за ночь 290 украинских беспилотников над регионами РФ

Москва26 окт Вести.Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали в ночь на понедельник, 26 октября, 290 дронов ВСУ над регионами России. Информацию об этом предоставило Минобороны РФ.

По сообщению ведомства, дроны были сбиты с 20.00 воскресенья до 9.00 понедельника.

Уничтожены 290 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа сказано в материале

Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над Московским регионом.

25 октября Минобороны РФ сообщало об уничтожении 38 беспилотников за 12 часов.