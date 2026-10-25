Москва25 октВести.Украина на предстоящих переговорах с Россией в ноябре потребует энергетическое перемирие и остановку ударов по судоходству, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью украинскому телеканалу.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил: Москва не меняла позицию по возможному энергетическому перемирию с Украиной, поскольку России нужен мир, а не кратковременное прекращение огня.
Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не пойдет ни на какое прекращение огня, чтобы не дать Украине прийти в чувство и запастись оружием.