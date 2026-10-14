Москва14 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский настаивает на заключении перемирия не для того, чтобы провести выборы президента Украины, а для перегруппировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в YouTube-канале.

Зеленский должен понять, что ему никто больше не поверит. Никогда. И Украине нельзя верить. Каждый раз, когда Россия заключает с Украиной какую-либо сделку, например, Минские соглашения, Украина просто использует это, чтобы перегруппироваться, перевооружиться, обновить оснащение и снова вступить в бой отметил Риттер

Зеленский не ищет мира, потому что знает, что если проведет выборы, то лишится поста и все, ради чего он воевал, и созданный им коррумпированный мир, в котором он царствует, рухнет, уточнил Риттер.

Так что он хочет 60 дней не для выборов, а чтобы восстановить заводы, перевооружить и перегруппировать войска, дать им отдохнуть, провести новый набор и продолжить боевые действия добавил Риттер

По мнению аналитика, Зеленский - это инструмент европейской политической и экономической элиты, которая связала свое будущее с продолжением конфликта с Россией.

Европейские элиты используют Украину как прокси-силу. Зеленский давно доказал, что ему нет дела до украинского народа. Если бы он заботился о судьбе своего народа, то стремился бы положить конец конфликту, считает эксперт.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Зеленский не заслужил передышку в рамках так называемого энергетического перемирия между Россией и Украиной.

Зеленский очень хочет использовать любые слова, предложения и идеи, "которые попадают в публичное пространство для того, чтобы всеми правдами и неправдами продвигать свою заинтересованность в передышке", подчеркнул Лавров.