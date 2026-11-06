Риттер: Украина не в состоянии заключить мир с Россией

Риттер рассказал, почему Украина не может заключить мир с Россией Риттер: Украина не в состоянии заключить мир с Россией

Москва6 ноя Вести.Люди, которые много лет зарабатывали на коррупции на Украине, не допустят крушения режима Владимира Зеленского и заключения мира с Россией. Таким мнением поделился отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

Он добавил, что окончание конфликта на приемлемых для России условиях будет неприемлемо для многих европейских лидеров.

Украина просто не в состоянии положить конец этому конфликту. … Россия побеждает, поэтому именно она диктует условия. Пришлось бы положить конец режиму Зеленского, ликвидировать бандеровский террор сказал Риттер в эфире YouTube-канала

Ранее он отметил, что Зеленский настаивает на заключении перемирия не для того, чтобы провести выборы президента Украины, а для перегруппировки Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, киевский главарь должен осознать, что ему больше никто не поверит.