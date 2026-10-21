Аналитик Риттер: Трамп не простит выпадов в свой адрес со стороны Зеленского

Риттер допустил разрыв отношений США с Украиной из-за действий Зеленского Аналитик Риттер: Трамп не простит выпадов в свой адрес со стороны Зеленского

Москва21 окт Вести.Президент США Дональд Трамп может пойти на разрыв отношений с Украиной, заявил отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в YouTube-канале.

Думаю, решение о разрыве отношений с Киевом уже принято. И теперь мы просто ждем заключительного действия отметил Риттер

По его мнению, это связано с тем, что глава киевского режима Владимир Зеленский пытается манипулировать мнением американцев в преддверие промежуточных выборов в Конгресс США.

Риттер подчеркнул, что окончательный разрыв отношений США с Украиной де-факто станет и разрывом с НАТО. Аналитик удивлен тем, насколько далеко Европа готова зайти, совершая коллективное самоубийство ради защиты провальной политики в отношении Украины.

Трамп заявил, что военная помощь США Украине привела только к горю, смертям и огромным финансовым потерям.

Украина не выдержит продолжительный конфликт с Россией. А простые украинцы не собираются терпеть этот конфликт, потому Зеленскому придется пойти на сделку.