Москва21 октВести.Военная помощь США Украине привела только к горю, смертям и огромным финансовым потерям.
Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.
Мы отдали Украине очень многое. Мы не получили взамен абсолютно ничего, кроме горя, смерти, огромных финансовых потерь. Мы отдали невероятное количество техники и военной техники, в основном военной, но техники всех видоврассказал глава США
Он также отметил, что Украина не выдержит продолжительный конфликт с Россией. Простые украинцы не собираются дальше терпеть этот конфликт, а потому главе киевского режима Владимиру Зеленскому придется пойти на сделку, считает Трамп.
Кроме того, по его словам, Европа и Соединенные Штаты устали от украинского конфликта.