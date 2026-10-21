Трамп рассказал, чем для США обернулась военная помощь Украине Трамп: военная помощь США Киеву привела к горю, смертями и финансовым потерям

Москва21 окт Вести.Военная помощь США Украине привела только к горю, смертям и огромным финансовым потерям.

Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

Мы отдали Украине очень многое. Мы не получили взамен абсолютно ничего, кроме горя, смерти, огромных финансовых потерь. Мы отдали невероятное количество техники и военной техники, в основном военной, но техники всех видов рассказал глава США

Он также отметил, что Украина не выдержит продолжительный конфликт с Россией. Простые украинцы не собираются дальше терпеть этот конфликт, а потому главе киевского режима Владимиру Зеленскому придется пойти на сделку, считает Трамп.

Кроме того, по его словам, Европа и Соединенные Штаты устали от украинского конфликта.