Трамп заявил об усталости Европы и США от украинского конфликта Трамп: Европа и США устали от конфликта на Украине

Москва20 окт Вести.Европа и Соединенные Штаты устали от украинского конфликта. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

Но Украина должна хотеть заключить сделку, потому что Соединенные Штаты потратили целое состояние. Европа потратила целое состояние. Европа сейчас устала от этого. И если они (украинцы) не заключат сделку, в конечном итоге, на мой взгляд, все только ухудшится заявил Трамп

Он также отметил, что Украина не выдержит продолжительный конфликт с Россией. Простые украинцы не собираются дальше терпеть этот конфликт, а потому главе киевского режима Владимиру Зеленскому придется пойти на сделку, считает Трамп.

Ранее он признал, что армия России добилась успехов в зоне специальной военной операции, и сравнил ВС РФ с "огромной машиной", что продолжает двигаться вперед.