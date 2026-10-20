Москва20 окт Вести.Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме признал, что армия России ведет успешное наступление в зоне специальной военной операции на Украине.

Я думаю, что Россия - это огромная машина. Она просто продолжает медленно, но неуклонно продвигаться вперед. Именно этим она и занимается. Она захватила очень большую территорию… И территория эта становится все больше с каждой неделей. Они просто идут вперед. Продолжают наступать. У них неисчерпаемый запас людей сказал Трамп

Ранее Дональд Трамп констатировал, что при главе киевского режима Владимире Зеленском Украина потеряла большую часть своей территории, а ее "океаны и моря исчезли". Также Трамп обвинял Зеленского в уничтожении Украины как государства.