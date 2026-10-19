Москва19 окт Вести.Россия проявляет справедливый подход по отношению к Украине, заявил журналистам президент США Дональд Трамп. Он добавил, что Китай поступает также.

[Председатель КНР Си Цзиньпин] был очень справедлив по отношению к Украине. То же самое касается и России. Они сделали далеко не все, что могли бы сделать, и я это ценю. Они знают, что я это ценю сказал Трамп

Ранее Трамп заявил, что не хочет делать никаких шагов, которые бы оттолкнули Россию от переговоров по Украине. Он подчеркнул, что не желает ухудшать отношения с Москвой, чтобы не подорвать диалог.

В то же время американский лидер обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в нежелании завершать украинский конфликт. До этого Трамп обвинил Зеленского в уничтожении Украины.