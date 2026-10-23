Трамп не разделяет позицию Зеленского о том, что "Россия не хочет мира"

Трамп не поддержал тезис Зеленского про "нежелание" Россией мира Трамп не разделяет позицию Зеленского о том, что "Россия не хочет мира"

Москва23 окт Вести.Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию на Украине, отметил, что он не поддерживает мнение Владимира Зеленского о том, что "Россия не стремится к миру".

Журналисты попросили американского лидера отреагировать на слова главы киевского режима, который заявил, что удары по украинской военной инфраструктуре свидетельствуют о нежелании Москвы достичь мирного урегулирования.

Посмотрим, что будет. Такое случается довольно часто сказал Трамп

Ранее глава Белого дома признал, что Россия "ведет себя нормально" по отношению к Украине.

19 октября Минобороны РФ сообщило, что российские военные поразили в Киеве логистический узел "Файер Пойнт", на котором осуществлялось производство и хранение комплектующих для ударных БПЛА большой дальности.