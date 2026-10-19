Трамп: Зеленский не хочет и никогда не хотел урегулирования на Украине

Трамп: вероятно, Зеленский никогда не хотел завершать конфликт с Россией Трамп: Зеленский не хочет и никогда не хотел урегулирования на Украине

Москва19 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский не хочет завершать конфликт с Россией и, вероятно, никогда и не хотел делать этого.

Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Откровенно говоря, с учетом всех денег, которые ему (Зеленскому – прим. ред.) выделяет Европа, а также тех средств, которые ранее ему давал "криводушный" (президент США в 2021–2025 годах – прим. ред.) Джо Байден, он не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда и не хотел написал американский лидер

Кроме этого, Трамп в очередной раз подверг Зеленского критике за попытки атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы.

По словам главы Белого дома, подобные удары негативно отражаются на ситуации на мировом рынке дизельного топлива, в том числе в США.

Фермеры, владельцы ранчо и предприятия самых разных отраслей несут огромные убытки из-за этого. Но Россия поставляет на мировой рынок миллионы баррелей дизтоплива по низкой цене. Зеленскому все равно ... Два года назад он мог заключить гораздо более выгодную сделку, чем ту, на которую может рассчитывать сейчас отметил Трамп

Президент США также подчеркнул, что не хочет ухудшать отношения с Россией, чтобы не помешать переговорам о завершении украинского конфликта.

18 октября министр финансов США Скотт Бессент заявил, что конфликт на Украине должен быть урегулирован путем переговоров, а глава киевского режима ошибается, когда называет победу Киева условием для его завершения.