Москва16 октВести.Президент США Дональд Трамп выразил недовольство действиями Владимира Зеленского и заявил об этом в интервью телеканалу NewsMax.
Американский лидер высказал мнение, что украинский политик не является тем человеком, с которым стоит договариваться по тем или иным вопросам.
Зеленский — не тот человек, с которым нам стоит иметь дело ... Он говорит, что хочет урегулирования, но это не так ... Они разрушили Украинуотметил Трамп
В этой связи он признался, что "не является большим поклонником Зеленского".
Президент США также отметил, что с главой киевского режима сложнее договариваться, чем с российским лидером Владимиром Путиным.
Трамп допустил, что украинский конфликт может вскоре завершиться, предположив, что Москва будет обсуждать связанные с урегулированием вопросы "уже не с Зеленским".
10 октября президент США обвинил украинского политика в игнорировании просьб Вашингтона не наносить удары по российским НПЗ. По словам американского президента, Зеленский давно должен был заключить мир с Москвой, но вместо этого создал проблемы для всего мира.
Трамп снова высказался в пользу проведения на Украине выборов, чтобы, по его словам, граждане этой страны смогли избрать более договороспособного лидера.
Ранее американский президент также обращался к главе киевского режима с просьбой прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы и критиковал Зеленского за нежелание выполнить эту просьбу.