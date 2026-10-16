"С ним нелегко иметь дело": Трамп признал отсутствие "симпатии" к Зеленскому Трамп указал на нежелание Зеленского урегулировать конфликт на Украине

Москва16 окт Вести.Президент США Дональд Трамп выразил недовольство действиями Владимира Зеленского и заявил об этом в интервью телеканалу NewsMax.

Американский лидер высказал мнение, что украинский политик не является тем человеком, с которым стоит договариваться по тем или иным вопросам.

Зеленский — не тот человек, с которым нам стоит иметь дело ... Он говорит, что хочет урегулирования, но это не так ... Они разрушили Украину отметил Трамп

В этой связи он признался, что "не является большим поклонником Зеленского".

Президент США также отметил, что с главой киевского режима сложнее договариваться, чем с российским лидером Владимиром Путиным.

Трамп допустил, что украинский конфликт может вскоре завершиться, предположив, что Москва будет обсуждать связанные с урегулированием вопросы "уже не с Зеленским".

10 октября президент США обвинил украинского политика в игнорировании просьб Вашингтона не наносить удары по российским НПЗ. По словам американского президента, Зеленский давно должен был заключить мир с Москвой, но вместо этого создал проблемы для всего мира.

Трамп снова высказался в пользу проведения на Украине выборов, чтобы, по его словам, граждане этой страны смогли избрать более договороспособного лидера.

Ранее американский президент также обращался к главе киевского режима с просьбой прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы и критиковал Зеленского за нежелание выполнить эту просьбу.